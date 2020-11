Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 10 de LaLiga Santander 2020-21 desde el Wanda Metropolitano. Los Colchoneros, que marchan en las primeras ubicaciones de la tabla con 17 puntos (a 3 del líder y con 2 partidos menos) recibirán en casa a un conjunto Blaugrana que se ubica a mitad de tabla con 11 unidades. El equipo del Cholo Simeone no contará con Luis Suárez, quien está de baja porque contrajo Coronavirus. Aquí te dejamos con los canales de TV que debes sintonizar de acuerdo a tu país y los horarios en todo el mundo para que no te pierdas este partido.

Canales de TV para ver el partido Atlético-Barcelona

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil | ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá | beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador | ESPN Play Sur

El Salvador | Sky HD

Francia | Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania | Blue Sport, DAZN

Guatemala | Sky HD

Honduras | Sky HD

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico | SportsMax 2, SportsMax App

España | Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido | Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Horarios del Atlético-Barcelona en el mundo

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (Miami) - 13:00 horas (Los Angeles)

La previa del Atlético de Madrid - Barcelona

El Atlético de Madrid (3º) recibe el sábado al Barcelona (8º) en el choque estrella de la 10ª jornada de LaLiga, con los rojiblancos tratando de dar un paso de gigante para alcanzar al líder, la Real Sociedad.

Una victoria en el Metropolitano permitiría al Atlético alcanzar en la punta de la tabla al equipo vasco, siempre que la Real Sociedad pinche el domingo en su visita al ascendido Cádiz (6º).

Los rojiblancos afrontan el encuentro con la baja sensible de Luis Suárez, que dio positivo en covid-19 en la concentración con su selección. A la que se añaden las del mexicano Héctor Herrera y el montenegrino Stefan Savic, lesionados ambos también con su selección durante el parón internacional.

La tregua de selecciones tampoco ha perdonado al Barça, que no podrá contar con Sergio Busquets, víctima de un leve esguince en la rodilla. Los azulgranas, octavos a nueve puntos del líder, pero con dos partidos menos, buscan tres puntos que los acerquen al quinteto de cabeza de la clasificación.

El Barça, que tampoco podrá contar con su prodigio Ansu Fati, tras pasar por el quirófano para operarse del menisco, acumula dos partidos oficiales ganando y quiere seguir por esa senda ante el único equipo que se mantiene invicto en Laliga.

Posibles alineaciones del partido

Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Saúl, Kondogbia; Correa, Llorente, Koke; Joao Félix

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann

Más noticias del Atlético-Barcelona