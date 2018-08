El asombroso cambio de esta ex estrella de inglaterra

En los años 80 y 90, la vida ligada al fútbol de Paul Gascoigne fue brillante. Pasó por equipos como el Newcastle United, Tottenham y la selección inglesa.Sin embargo, 'Gazza' cayó en una vida de excesos y problemas con el alcoholismo. Tras superar esa etapa, actualmente pasa por un radical cambio y lo viene compartiendo a través de sus redes sociales.

Got to love the weather right now in the UK enjoy your weekend love Gazza xxxx pic.twitter.com/u8pyqQVfO5 — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 4 de agosto de 2018

Recordando un poco sobre su triste pasado, en 2014 sumó un escandaloso episodio cuando tuvo que ser llevado de emergencia al hospital tras desplomarse en la puerta de su casa con una botella de Vodka en la mano.

Enjoying a game of golf with @Shanewh1tfield DONT look to bad in my new @UnderArmour golf kit, enjoy your your day Love GAZZAxxxx pic.twitter.com/C3nJX2cVoC — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 20 de julio de 2018

El año pasado, su agente informó que empezaría un tratamiento de rehabilitación "Yo no soy creyente, pero los que lo sean, recen por él", confesó Terry Baker y vaya que en 2018 se nota el progreso. 'Gazza' ha recuperado la masa muscular y se encuentra más estable.

Hi hope everyone is great been fly fishing with my mate John x be good love GAZZA X pic.twitter.com/SYJoEAUHQi — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 27 de junio de 2018

Dato: se retiró oficialmente del fútbol en el 2005