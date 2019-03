Así reaccionó la prensa argentina tras el empate de Melgar con San Lorenzo

Melgar no pudo con San Lorenzo y empató sin goles en el arranque de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Los primeros minutos del compromiso fueron complicados para el “Dominó”, pues el cuadro argentino se volcó al área de Carlos Cáceda, pero Rubén Botta no estuvo fino en el último toque. El arquero nacional fue la figura de la primera etapa, pues evitó el tanto de la visita en reiteradas ocasiones.

Melgar reaccionó y tuvo dos ocasiones de gol por medio de Bernardo Cuesta y Joel Sánchez, pero sus remates se fueron desviados. Con el marcador en blanco y con San Lorenzo como protagonista se fueron al descanso. Ya en el complemento, la dinámica fue la misma y los locales no encontraron la manera de generar ataques peligrosos.

'Ciclón criticado'

Desde Argentina, diversos medios deportivos apuntan a que San Lorenzo fue ampliamente superado por Melgar y el empate no le sirve de mucho. El diario 'Olé' señaló "El Ciclón no tuvo profundidad ni creatividad, sí algún desborde normalmente resuelto de mala manera ante un adversario débil. Aunque el análisis, el sentido común si se quiere, debe poner en la balanza que el equipo no dio un paso adelante desde lo futbolístico".

Otro que opinó sobre el debut de San Lorenzo en la Copa Libertadores fue el diario 'Clarín': "Su presentación ante Melgar de Perú en el estadio Monumental de Arequipa a 2.300 metros de altura fue acorde al andar del conjunto de Jorge Almirón en todo el año: irregular. Igualó cero a cero y extendió la racha sin conocer la victoria", se lee en la edición digital.

