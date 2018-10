Así gane, se va: José Mourinho con las horas contadas en Old Trafford

Con las horas contadas. José Mourinho no la viene pasando bien en Old Trafford, campo de Manchester United, y su fin como técnico del conjunto inglés estaría más cerca de los esperado. Según informa el diario 'Mirror', prestigioso en el país europeo, José Mourinho dejaría ser entrenador de los 'Diablos Rojos' así logre un buen resultado hoy ante New Castle, por la fecha 10 de la Premier League.

"El fin. Fuente en Old Trafford creen que el reinado del técnico terminará hoy (sábado)... cual sea el resultado", se lee en la portada del 'Mirror'.

En el contenido de la nota difundida, el medio inglés aseguró que José Mourinho ha perdido la confianza total de la directiva de Manchester United, incluso de Ed Woodward, director ejecutivo, quien respaldaba la labor del estratega luso hasta hace poco.

La mala relación del portugués con las figuras de la plantilla (Paul Pogba o Alexis Sánchez) y la poca astucia para resolver problemas en la interna han sido las razones principales para la decisión del alto mando.

Todo apunta a que el último partido de José Mourinho bajo el mando de Manchester United será frente a Newcastle por la Premier League. Cual sea el resultado, 'Mou' se irá. 'Además, el sustituto temporal sería Michael Carrick, exjugador del Manchester United. Él se encargará de entrenar al equipo de forma interina. Zinedine Zidane asoma como opción en el banco ingles.

