Arturo Vidal se 'regala' a importante club de la Liga MX [VIDEO]

Luego del amistoso ante la selección peruana, la selección de Chile tiene a un duro rival por delante como lo es México, que dejó una buena impresión en Rusia 2018. En la previa a este encuentro, el volante chileno Arturo Vidal habló sobre su futuro e indicó a qué club mexicano le gustaría llegar en un futuro no muy lejano.

Al ser consultado sobre si llegaría a la Liga MX afirmó: "Sí, claro. El fútbol mexicano me encanta y más adelante si hay algo bueno, un equipo importante que quiera contar conmigo, lo pensaría mucho. Sería un placer venir a México a jugar", señaló Arturo Vidal en una entrevista con Iván Zamorano para Univisión.

Y además, reveló que sería América el club elegido para llegar a la Liga MX: "América es un buen equipo, de los más importantes, me encantaría. Pero me gusta ir al día día, prepararme bien en lo que estoy, más adelante me abro siempre a posibilidades".

Así le confiesa Arturo Vidal a Zamorano que le gustaría jugar en el Club América pic.twitter.com/R0gNQycT4w — Juan Manuel Cabada (@JUANMACABADA) 15 de octubre de 2018

Cabe destacar que Arturo Vidal no pasa por un buen momento individual. En Barcelona no tiene continuidad y esto le ha jugado en contra con la selección de Chile, donde ha mostrado un bajo nivel en comparación a otros momentos de su carrera.

