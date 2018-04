Arturo Vidal y su reacción tras el penal a favor del Real Madrid

Arturo Vidal no pudo, debido a un problema muscular, disputar el partido de vuelta entre el Bayern Múnich y Sevilla: Sin embargo, el chileno estuvo en las graderías del Allianz Arena acompañando a su equipo. Pero aprovechó para hacer algo más.

El integrante de la Selección de Chile también estuvo pendiente de lo que ocurría en España, en el encuentro entre el Real Madrid y Juventus. A través de su celular o de una laptop, Arturo Vidal se mantenía al tanto de lo que hacía la 'Vieja señora' y celebró los goles de su exequipo. Pero después vino la desazón.

Se jugaba el tramo final del compromiso entre españoles e italianos cuando el árbitro inglés Michael Silver cobró un penal a favor del Real Madrid. Esto desató la furia de Arturo Vidal, que al ver la repetición de la jugada exclamó con suma certeza: "No, no le hizo nada. No le hizo nada", vociferó.

Minutos después, cuando Cristiano Ronaldo venció a Gianluigi Buffon desde los doce pasos, Arturo Vidal también hizo un gesto de fastidio. No hay duda de que el club merengue no goza de la simpatía del chileno.