Arturo Vidal: Las razones por las que el Manchester United desistió su fichaje

El fichaje de Arturo Vidal por el FC Barcelona ha sido uno de los menos esperados. El chileno jugará en el poderoso equipo español por las próximas tres temporadas. Sin embargo, se reveló que el exjugador del Bayern Múnich estaba en la mira del Manchester United.

¿Por qué el 'Rey Arturo' no recaló en la Premier League? De acuerdo a los medios británicos como The Sun y The Mirror, la escuadra que dirige el portugués José Mourinho tenía en sus planes contratar a Arturo Vidal, pero se echó para atrás por tres razones.

La primera es que una de las rodillas del chileno no estaría en buenas condiciones "por haber sufrido dos cirugías en la articulación por las que el United estaba preocupado de que no pueda mantener su agresivo estilo de juego".

La segunda es la edad del mediocampista (31 años). "Está comenzando a entrar en el ocaso de su carrera y parece que United preferiría contratar a alguien con un poco más de longevidad deportiva".

Finalmente, la tercera razón es económica. "El precio marcado por el Bayern Múnich estaba muy por encima de lo que United ofrecería".