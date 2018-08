Arturo Vidal y la frase sobre Lionel Messi tras fichar por Barcelona

Arturo Vidal es de esos jugadores que siempre brinda declaraciones y luego generan una fuerte repercusión. Durante su presentación como nuevo jugador de Barcelona, esto no fue la excepción y el chileno habló sobre la gran estrella del club, Lionel Messi.

"Enfrentar a Messi siempre es algo lindo, porque te enfrentas a los mejores del mundo. Ahora que lo voy a tener de compañero, espero estar a la altura y ayudarlo a conseguir todos los desafíos. En este equipo están los mejores jugadores del mundo y voy a tratar de ponerme a la altura de todos", afirmó Arturo Vidal en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el pasado 12 de junio, Arturo Vidal tuvo unas polémicas declaraciones donde aseguró que "los argentinos están nerviosos, sueñan conmigo" y que además, "no le tenía miedo a Lionel Messi, pero hay que preguntarle a él si se quedó con miedo", dijo el chileno.

@kingarturo23: "I am really happy to be at Bara" #EnjoyVidal pic.twitter.com/5SdNl8Hjjh

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 de agosto de 2018