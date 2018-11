Arturo Vidal confiesa qué debe suceder para cambiar de peinado

Arturo Vidal es reconocible a nivel mundial por su pelicular peinado en forma de cresta. El chileno reveló qué debe pasar para que se cambie de característico peinado.

"Cuando deje el fútbol sí me la voy a cortar, pero ahora no tiene nada que ver mi estilo con lo que quiero ganar. Claramente mi sueño es ganar la Champions League y espero hacerlo con Barcelona, pero mi pelo se quedará hasta que me retire del fútbol", dijo Arturo Vidal.

Recordemos que Arturo Vidal aún no logra en su carrera ganar una Champions League y aseguró que es su gran sueño, por ello espera conseguirlo esta temporada.

Además, Arturo Vidal reveló que su peinado le sirve para imponer respeto dentro del campo de juego, ya que se ve más agresivo.

