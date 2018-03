Arturo Vidal arremete contra Bravo: "Cuando esté se van a decir las cosas”

El mediocampista del seleccionado chileno Arturo Vidal arremetió contra Claudio Bravo. "Cuando esté acá (Claudio) o cuando lo llamen, se van a decir las cosas", señaló Vidal a un medio internacional.

"No sé. Si en algún momento lo llaman, y viene acá, se verá. Pero en este momento creo que no es justo hablar de él, porque no está acá. Cuando esté acá o cuando lo llamen, se van a decir las cosas", dijo Arturo Vidal, desatando la polémica en todo el mundo.

No lo sueltan

Es preciso indicar, que luego del triunfo de la selección de Chile ante Suecia por 2-1, el volante mapocho, Arturo Vidal ha sido blanco de burlas, sobre todo por una lesión que sufrió en dicho partido.

