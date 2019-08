David Luiz deja el Chelsea y se convierte en nuevo refuerzo de Arenal | FOTO

Arsenal reforzó su defensa este jueves, último día del mercado de fichajes de la Premier League, con el brasileño David Luiz, quien llega a los 'Gunners' procedente del Chelsea.

El cuadro londinense habría pagado ocho millones y medio de euros por el central, que llega para cubrir el hueco dejado por el antiguo capitán Laurent Koscielny rumbo al Girondins de Burdeos.

"David tiene mucha experiencia y estoy ansioso por trabajar con él. Es un jugador que conocemos bien, que nos reforzará defensivamente", se congratuló el técnico Unai Emery.





So good to have you in north London, @DavidLuiz_4



#BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF