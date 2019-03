Arquero provoca a hinchas del club de André Carrillo y recibe botellazos

Pese a que las agresiones de hinchas a jugadores suele verse en Sudamérica o Europa, Asia no es ajena a ello y así quedó demostrado en el último duelo entre el club Ohod, último de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, y el club donde milita el extremo de la Selección Peruana, André Carrillo, el club Al Hilal.

El arquero del Ohod, Abdullah Al Oaisher, recibió ataques por parte de la afición del Al Hilal pero ellas no llegaron de casualidad pues el mismo guardameta provocó dicha reacción. Es que en los últimos minutos el Al Hilal había hecho un gol por medio de Jonathan Soriano, pero se lo anularon a instancias del VAR y Al Oaisher lo celebró haciendo un particular festejo que provocó el enojo de las tribunas.

Se trata del baile del 'gusanito' que realizó luego de 'escaparse' de los brazos de dos personas pertenecientes a su comando técnico quienes al percatarse de sus provocadores gestos, corrieron para esconderlo en el túnel pues los botellazos no tardaron en llegar.

Keeper of Ohod, bottom of table in Saudi Arabia celebrates a clean sheet against leaders Al Hilal by doing the worm while opposing fans throw bottles and shoes at him.

