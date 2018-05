Arquero del Bayern Múnich manda doloroso mensaje tras blooper contra el Madrid

Bayern Múnich tenía un misión complicado, pero no imposible en campo del Real Madrid por el duelo de vuelta de la semifinales de la Champions League. Cuando el duelo iba 1-1 y los alemanes intentaban emparejar el marcador de la ida, el golero Sven Ulreich cometió un grosero error tras pase de Tolisso. De pronto, el reemplazante esta temporada de Manuel Neuer, se nubló y dejó pasar el balón, regalando el gol a Karin Benzema.

Abatido y con sentimientos de culpa por la eliminación del Bayern Múnich, Sven Ulreich decidió mandar un mensaje a través de las redes sociales, dejando en evidencia su dolor y arrepentimiento por la acción que derivó en el segundo tanto del Real Madrid.

"Las palabras no pueden describir lo decepcionado que estoy por caer eliminado de la Champions League. Realmente queríamos estar en la final, dimos lo mejor de nosotros, pero luego tuve este error innecesario. No me lo puedo explicar. Lo siento por mi equipo y por los fanáticos", escribió en su perfil oficial de Instagram.

Sin embargo, los mensajes de apoyo de sus compañeros de equipo se hicieron presentes en el post del mismo mensaje. "Tú nos salvaste el culo muchas veces, Ulle!", replicó el español Javi Martínez. "Nosotros ganamos juntos, nosotros perdemos juntos", agregó Jerome Boateng. "¡Cabeza arriba. Somos un equipo!", sentenció el colombiano James Rodríguez.

