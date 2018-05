Arquero de Bayern Munich explica su terrible blooper ante Real Madrid

Es consciente del error que cometió y pese a que trata de explicar lo sucedido en la cancha del Santiago Bernabéu, Sven Ulreich, aún siente que fue el gran responsable de la eliminación del Bayern Munich.

El arquero del elenco bávaro conversó con Sport Bild de Alemania y detalló cómo fue la jugada donde cometió un blooper de juvenil, dándole todas las facilidades para que Karim Benzema anote el 2-1 para Real Madrid.

"Me dan el pase atrás y veo a Benzema avanzado, así que me intento posicionar para un uno contra uno. Pero al instante pensé: "Mierda, no puedo cogerla con la mano". Entonces quise despejar con el pie pero ya pude... y no hubo mano a mano", contó el meta muniqués al medio alemán.

Tras ser consultado por cuántas ha visto la jugada del error, Ulreich manifestó: "Una o dos veces. De 100 situaciones esto sucede una vez".

