Arquero argentino revela 'traición' de Jorge Sampaoli previo a Rusia 2018

La salida de Jorge Sampaoli de la selección de Argentina sigue dando de qué hablar luego de meses. La abrupta eliminación de la Albiceleste del Mundial Rusia 2018 es una herida abierta para miles de hinchas, que a cuatro meses de terminada la competencia todavía no logran entender algunas decisiones del 'Hombrecito'. A ello se le suma unas polémicas declaraciones del arquero Agustín Marchesín hacia Sampaoli.

El arquero del América de México aseguró que Jorge Sampaoli le prometió a él y otros compañeros un lugar en la lista final de convocados de la selección de Argentina que jugarían en el Mundial Rusia 2018, sin embargo el 'Hombrecito' no cumplió con su promesa lo que generó la decepción de los futbolistas.

"Me dijo que iba a estar en la lista, pero bueno. Para mí Armani la estaba rompiendo en el fútbol argentino. El que más lo merecía, y se lo dije cuando me llamaron y me dijeron que no iba a estar, era para mí Guzmán, porque había estado los cuatro años del proceso; yo había estado doce partidos, que por ahí sentía que me lo merecía más que otros arqueros, porque había estado en el proceso de Eliminatorias, es como raro, pero uno entiende que hay un nivel muy grande y me tocó apoyar como un aficionado más", explicó Agustín Marchesín durante una entrevista a Univisión.

Además, agregó "me dolió mucho el hecho de quedar fuera del Mundial Rusia 2018. Para mí fue un golpe de lo más duro de mi carrera. Es muy difícil hablar del entrenador (Jorge Sampaoli), pero cuando juegan con la ilusión de uno, de llamarte, de decirte que vas a estar en la convocatoria, que vas a estar en la lista… Fueron muchas cosas, muchos factores que influyeron más aún en el dolor", contó el arquero que formó parte de la selección de Argentina.

