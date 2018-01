Argentino le pide 100 millones de dólares a la FIFA por un invento

Un argentino busca ganarle una buena cantidad de millones a la FIFA tras denunciar que el máximo ente del fútbol le robó su invento y -para colmo- comenzó a utilizar réplicas piratas. Se trata de Pablo Silva y la denuncia millonaria es de 100 millones de dólares por el conocido invento del aerosol que se usa en los partidos.

Pide su dinero

'La FIFA está dispuesta a ofrecer un pago único de USD 500.000 por la patente, percibiendo el 100% de las ganancias para los próximos 5 años, considerando en promedio, en un escenario optimista, 25.000 unidades vendidas por año. Por favor, confirmen si aceptan la oferta y definamos los próximos pasos', se lee en el comunicado oficial mandado por Pablo Silva a los medios de comunicación.

Cinco meses antes de Brasil 2014 la FIFA intentó comprar la patente del aerosol inventado por Pablo Silva y el brasileño Heine Allemagne, pero el trato nunca se llegó a cerrar.

El personaje en cuestión asegura que luego de la muerte de Julio Grondona las relaciones con la FIFA se terminaron 'No nos hablaron más. Cortaron la comunicación de un día para el otro. Ni siquiera para poner punto final al acuerdo o para cerrar el trato en buenos términos. Fue un destrato total. No sólo desconocieron a los inventores, sino también la producto", explica el inventor argentino. "Vos no podés ir a comer a restaurante e irte sin pagar. Ellos pretenden usar el aerosol gratis, sin reconocer el invento. No podés no reconocer algo que estás utilizando'.