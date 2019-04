Argentina y su clave para llegar al Mundial Sub 17

La selección argentina sub-17 este jueves consiguió su clasificación al Mundial tras vencer por goleada 3-0 a Paraguay por la cuarta fecha del Sudamericano Hexagonal Final. El elenco dirigido por Pablo Aimar con el triunfo consiguió 10 puntos y se ubicó en el primer lugar del torneo juvenil.

En la primera mitad, Juan Pablo Krilanovich marcó el primer tanto a los 23' del primer tiempo. Luego, Christian Medina aumentó la cuenta en el marcador desde la pena máxima al minuto 42' y ya en la parte complementaria el marcador aumentaría a través de Alan Velasco a los 86 minutos y de esta manera desató al término del partido la euforia de toda la delegación argentina sub-17 por lograr el objetivo.

El comienzo del éxito

El equipo de Pablo Aimar disputó 42 partidos antes de participar en este Sudamericano. Esa cantidad de duelos ayudó a que el profesor pueda preparar de la mejor manera el equipo para disputar este Sudamericano de la mejor manera posible.Si bien el primer partido ante Uruguay no fue como se espero, pues cayó goleado 3-0, la 'Albiceleste' no se amilanó y siguió con su idea de juego, esa que este viernes le ha permitido clasificar al Mundial de Brasil a realizarse en noviembre.

Respaldo del presidente 'Chiqui' Tapia es clave

Una de las claves de este logro también es el apoyo que ha recibido las divisiones menores desde que Claudio Tapia asumió el cargo, según nos cuenta Fabián Lovato, secretario de la selección de Argentina ( juveniles)

"Claudio siempre está pendiente de los chicos. Se preocupa por que no falte nada en el tema logístico. Haber iniciado esta etapa de juveniles con un logro en San Juan y haber tenido protagonismo en torneos posteriores fortalece el proceso. Todas las juveniles siguen una misma linea de trabajo encabezado por el profesor Fernando Batista. A eso se le suma el trabajo de Pablo Aimar y Diego Placente, quienes se encargan de trabajar con los más categorías Sub 17 y sub 15 y con su experiencia en equipos importantes de Europa les dan ese impulso para que no solo sean buenos profesionales sino buenas personas", señala Fabián Lovato

.

Y eso es lo que buscan en las divisiones menores de Argentina, que el futbolista no solo esté capacitado para ser un deportista de élite, sino también sea una buena persona para que si en caso no llega a seguir esa línea de crecimiento en la siguiente categoría, que sería la sub-20, el futbolista que no tenga esa oportunidad sea un hombre de bien en la sociedad, ya que le inculcan eso estando en este grupo de trabajo, es lo que nos cuenta Fabián Lovato.

La unión ha sido la clave

Esta selección argentina sub-17 al mando del profesor Pablo Aimar no solo es un equipo que tiene talento individual, sino a sabido brillar a nivel colectivo. La convivencia que han tenido con las giras han hecho que el equipo sea unido y cuando han estado en la adversidad han podido salir airosos y eso llevó a que lograran el objetivo del Mundial.

Padre orgulloso

Luis Flores, es padre del defensa de la 'Albiceleste' , Francisco Flores y aprovechó la comunicación con este diario para darle un mensaje a su hijo: "Es un orgullo enorme ver jugar a mí hijo "Mariscal", así le dicen, jugando en la selección y que represente al país teniendo un gran desempeño en el equipo", enfatizó.

