Argentina vs. Venezuela: el posible once 'Vinotinto' a horas del duelo por Copa América | FOTOS

Venezuela enfrentará a Argentina este viernes por los cuartos de final de la Copa América 2019, otro gran desafío para la Vinotinto de Rafael Dudamel, quien deberá tomar las precauciones necesarias para intentar frenar a Lionel Messi y compañía.

Neutralizar al astro argentino será una difícil misión para el equipo llanero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sin embargo, el seleccionador venezolano confía en la capacidad de sus dirigidos para asumir ese reto, sin la necesidad de una marca personal.

"Por mi mente no pasa dedicarle una marca personal al mejor del mundo. Hay una planificación colectiva de acuerdo a cómo se desarrolle el juego para contrarrestar su capacidad. No ha nacido el entrenador que haya podido diseñar una estrategia para contener a Messi, y no vamos a ser nosotros”, adelantó Dudamel en la conferencia de prensa previa al decisivo compromiso.

El técnico aseguró que aprovechó los últimos seis días no sólo para preparar el partido con Argentina sino para recuperar a sus jugadores, que necesitaban descanso tras la fase de grupos.

Ante los medios, Dudamel aseguró que ya tiene pensada alineación que usará ante Argentina y afirmó que el departamento médico consiguió recuperar a los zagueros Yordan Osorio y Mikel Villanueva, titulares contra Brasil que estaban lesionados.

Venezuela formaría con Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Luis Mago, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Júnior Moreno, Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jhon Murillo, Darwin Machís y Salomón Rondón.

Más noticias en otros medios

Horarios, guia TV y canales del Argentina vs. Venezuela EN VIVO por pase a semis de Copa América en Río

¡Partidazo en el Maracaná! Argentina vs. Venezuela EN VIVO chocan por cuartos de final vía DirecTV por Copa América