Argentina vs. Italia EN VIVO ONLINE por el amistoso FIFA previo a Rusia 2018

Tras perder 4-2 contra la selección de Nigeria en su último amistoso, la selección argentina mide sus fuerzas con Italia, que quedó fuera del Mundial, para darle vuelta a la página y reafirmar que son favoritos en Rusia. La Albiceleste enfrentará a grandes países en estos meses, como España, el 27 de marzo, e Islandia, Croacia y Nigeria, en junio. De esta forma, buscará llegar en su mejor nivel a esta competencia.

La selección argentina podrá contar con Lionel Messi desde el inicio; pese a que llegó la mañana de ayer a Manchester, será titular esta tarde. Sin embargo, el que no estará será Sergio Agüero, descartado por lesión, con lo que le daría la oportunidad de mostrarse a Gonzalo Higuaín, quien la está pasando bien en Juventus y espera ganarse su lugar en Rusia 2018.

Por otro lado, Jorge Sampaoli explicó el porqué no llamó a Mauro Icardi y Paulo Dybala. “Paulo es buen jugador. Sin embargo, en el proceso de la selección, nosotros no logramos adecuarlo o él fue quien no se adaptó a la idea. Aún le falta complementarse con los otros jugadores. Con el caso de Icardi es igual”, acotó.

En tanto, Italia, que jugará su primer encuentro tras no clasificar al Mundial, confía en ganar y dejar claro que aún son una potencia. Este es el primer encuentro que Luigi Di Biagio, quien confirmó la presencia del golero Gianluigi Buffon en el arco, pese a su gran edad (40 años).