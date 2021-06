De lujo. El arquero de ‘La Roja’ adivinó la jugada de Lionel Messi. Un sorprende remate de tiro libre que iba directo al palo izquierdo del arquero no terminó en gol; y, es que, Claudio Bravo no dudo y voló hacia el mismo, despejando el balón hacia adentro para no dar opción a un tiro de esquina. El marcador se mantiene 1-1 en Santiago del Estero.

Lionel Messi buscaba su segundo gol del partido - el tercero de las Eliminatorias Qatar 2022 - a los 45 minutos, pero el guardameta chileno no se lo permitió. El gol de la ‘Albiceleste’ llegó tras un penal ejecutado por el delantero de Barcelona. La decisión demoró porque tuvo que pasar por revisión del VAR.

Sin embargo, Chile no bajo los brazos. Su estrella, Alexis Sánchez igualó el marcador, tras un pase de Gary Medel. Un remate con la derecha del delantero de Inter de Milán le dio el empate a ‘La Roja’ a los 36′ del primer tiempo.

Argentina vs. Chile: la previa

Por la jornada 7 rumbo a Qatar 2022, La Roja visita a la Albiceleste en Santiago del Estero. El equipo dirigido por Scaloni tendrá la obligación de obtener tres puntos importantes ante una nueva plantilla formada por Lasarte, DT uruguayo que tomó las rindas de la ‘Estella solitaria’ hace algunos meses.

Chile, sin su figura Arturo Vidal, hospitalizado por coronavirus, enfrenta a la Argentina del astro Lionel Messi, en un nuevo episodio de esta rivalidad sudamericana por la séptima fecha de la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022.