Brasil cayó derrotado 0-1 ante Argentina. Una derrota que significó el quinto partido de la verdeamarela sin poder conocer la victoria. Las críticas no tardaron en llegar y Gabriel Jesús fue uno de los principales jugadores señalados por la prensa brasileña. El delantero del Manchester City volvió a fallar desde los doce pasos y con esto ya suma más del 50% de penales fallados en los últimos dos años.

En el duelo ante los albicelestes, el atacante del City tuvo la chance de abrir el marcador apenas a los 9′. Provocó el penal del zaguero argentino Foyth, pero, acto seguido, su remate salió desviado. Con este nuevo fallo, Gabriel Jesús solo ha podido anotar 4 de lo 9 penales que ha tenido desde que llegó al fútbol europeo.

Justamente, uno de los arqueros responsables del ‘calvario’ que vive el brasileño fue el peruano Pedro Gallese. El 22 de junio del 2019, Perú enfrentaba a Brasil por la Copa América. Cuando el partido estaba totalmente liquidado a favor de los dirigidos por Tite -5 a 0 a su favor- el arbitro argentino Fernando Rapallini pitó una pena máxima a favor de los brasileños. Gabriel Jesús tomó rápidamente el balón y cuando todo hacía prever que el marcador sería aún más doloroso para la blanquirroja, apareció el arquero peruano y detuvo el penal.

A partir de aquel encuentro, el ex jugador de Palmeiras no ha podido anotar otra vez desde los doce pasos. Tras el penal perdido ante la selección peruana, después no pudo convertir ante Atalanta por Champions League y finalmente este último ante la selección albiceleste.

