Argentina vs. Brasil | "Lionel Messi está jugando bien la Copa América 2019", aseguró Di María

Lionel Messi ha sido el jugador más señalado de la Copa América 2019. El rendimiento del atacante, según diversos medios, no ha estado a la altura de lo esperado. Pero, Ángel Di María, en la víspera del Argentina vs. Brasil, defendió a su compañero.

Di María defiende a Messi

El ‘Fideo’ aseguró, en declaraciones al diario Olé, que el trabajo del capitán de la Albiceleste ha sido de los mejores. No obstante, el ‘Diez’ solo necesita anotar un tanto para coronar grandes actuaciones en el certamen. '¿Si todavía falta que aparezca Leo (Messi)? No, para mí está jugando bien, está haciendo bien las cosas, solo no está marcando goles, que es lo que habitualmente hace', afirmó el atacante de la selección de Argentina.

'Está corriendo, dando todo. Eso es muy importante. Él sabe más que nadie que en la Copa América se tiene que correr y pensar en los demás', agregó Di María, quien analizó a Brasil, el rival en semifinales.

'Será complicado. Pero hay que jugarle de igual a igual e intentar hacer nuestro juego. Ellos son locales, pero nosotros también tenemos lo nuestro', manifestó Di María sobre el compromiso que define el pase a la final.

