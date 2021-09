Marc Enoumba es uno de los protagonistas de la jornada triple de las Eliminatorias. El defensor nació en Camerún, pero representa a la selección boliviana. En julio, el zaguero consiguió nacionalizarse y fue llamado por el técnico César Farías. Ahora, el jugador se alista para encarar su tercer partido y nada más que ante Argentina de Lionel Messi.

En la víspera del compromiso en el estadio Monumental de River Plate, el futbolista de 28 años se ha referido al capitán de la Albiceleste y la admiración que siente por él y también por Rodrigo De Paul, centrocampista convocado por Lionel Scaloni para afrontar los compromisos camino a la Copa del Mundo.

“Messi es el mejor del mundo, lo veía siempre en la tele y jugar contra él va a ser muy especial. Lo admiro mucho, poder tenerlo enfrente en una cancha y marcarlo es algo muy especial para mí. Me gustaría cambiar una camiseta con Messi o con De Paul, a quien también admiro y es un gran jugador”, confesó el jugador de Always Ready, de la máxima división del balompié altiplánico.

Marc Enoumba en acción durante el Uruguay-Bolivia. (Foto: AFP)

Enoumba siguió hablando de Argentina, pero no de la selección. El central confesó que se ha vuelto fanático de los ‘Xeneizes’ y también está atento a lo que ocurre en la liga de ese país. “Me gustaría jugar en el fútbol argentino. Yo soy hincha de Boca, me gusta mucho el club”, expresó el representante de ‘La Verde’.

Cumple un sueño en Bolivia

Marc Enoumba se animó a brindar detalles sobre su historia de vida. Desde que empezó a jugar al fútbol en su país, el anhelo de hacerlo profesionalmente. También la oportunidad de abandonar su casa para probar suerte en Sudamérica y, al cabo de unos años, encarar partidos internacionales rumbo a la Copa del Mundo.

“Nací en Douala, Camerún, y desde chico soñé con ser futbolista. A los 18 años tuve la suerte de poder integrar un equipo de Primera División en Camerún: ahí debuté y jugué tres años. Siempre fue mi sueño salir de Camerún y poder jugar de manera profesional en el exterior, así que agarré la oportunidad y me fui para Bolivia”, desveló en Marketing Registrado.

Marc Enoumba y el documento que certifica su nacionalización. (Foto: Instagram)

“Estoy muy feliz de haber recibido ese premio mayor para un futbolista, que es ser convocado a la selección de Bolivia. Me dieron la nacionalidad, una familia y ser el primer africano en jugar en una selección de Sudamérica es algo muy grande y una responsabilidad”, sostuvo el central que ya estuvo contra Colombia y Uruguay.

“Me habría gustado defender los colores de Camerún, siempre soñé con eso, pero va pasando el tiempo y las cosas van cambiando. Aquí en Bolivia me abrieron la puerta, me dieron mucho cariño y me consideran como un hermano”, cerró Enoumba, antes de medirse a la selección argentina de Leo Messi.