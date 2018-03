En Argentina revelan lo que Messi le dijo a la selección tras el 6 a 1

No pudo estar con la selección de Argentina en esta doble fecha FIFA que sirvió como preparación para Rusia 2018. Lionel Messi sí lo hizo desde las tribunas, sin embargo, tras el 6 a 1 no soportó más y dejó el lugar. Cuando todos pensaban que esta reacción no era la de un capitán, en Argentina han revelado el mensaje a su selección.

Luego del 6 a 1, Lionel Messi se marchó a los camerinos para animar a todos sus compañeros de la selección de Argentina y les dejó un mensaje: "Levanten la cabeza. Esto lo vamos a sacar adelante juntos". Tal y como lo ha revelado el diario La Nación, el argentino ha hecho una labor de capitán y líder del grupo.

Pero no fue lo único que hizo. Según informa dicho diario, Jorge Sampaoli dejó que Lionel Messi tome la palabra antes que él para dar el mensaje anímico y que luego el 'Hombrecito' de la charla táctica, cuando la selección de Argentina aún perdía por 2-1.

