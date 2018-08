Árbitro es agredido por técnico en Bulgaria

Un gol en el último minuto en el fútbol de Bulgaria desató la ira del entrenador del Kariana Edren, Atanas Dzhambazki, y no precisamente con sus dirigidos, sino con el juez de linea, a quien le propino fuerte golpes en el rostro.

Faltaba pocos minutos para que el pitazo final sonara en el duelo que sostenían Kariana Edren ante Strumska Slava de la Segunda División de Bulgaria, el cual hubiera quedado 1-1, sin embargo el árbitro del compromiso decidió cobrar una falta cerca al área que segundos después culminaría en gol, para el desazón de los dueños de casa, pues perderían por 2-1.

Tras ello, el DT local corrió hacia el medio sector del campo para tratar de agredir al árbitro principal, pero sería interceptado por el juez de linea a quien Dzhambazki agredió finalmente. Gracias a la intervención de los propios jugadores dueño de casa y los agentes policiales, la sangre no llegó a río.

Meanwhile in Bulgaria. Kariana Erdens coach Atanas Dzhambazki attacks the referee after the game against Strumska slava in Bulgarian second division. #bulgarian #football #classics pic.twitter.com/G0DQ2MCIzS

— a.krassimirov (@akrassimirov) 19 de agosto de 2018