Atlético de Madrid enfrenta a Barcelona; en vivo y online en el partido más esperado de la jornada 10 de LaLiga Santander 2020-21. El equipo colchonero se ubica a solo 3 unidades del líder Real Sociedad, pero tienen dos partidos menos, por lo que una victoria sobre Barcelona será crucial para poder repuntarse en caso obtenga dos victorias en sus encuentros pendientes.

Canales de TV para ver el Atlético-Barcelona

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil | Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China | iQiyi

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador | ESPN Play Sur

Alemania | Blue Sport, DAZN

Guatemala | Sky HD

Honduras | Sky HD

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico | SportsMax 2, SportsMax App

España | Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Reino Unido | Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Horarios del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami): 16:00 horas

