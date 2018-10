Antonio Conte ya habría tenido conversaciones para llegar al Real Madrid

Faltan tres días para que La Liga se reanude luego de la para por los amistosos de fecha FIFA y la Liga de Naciones, y en la interna del Real Madrid se sigue hablando acerca del futuro del Julen Lopetegui al mando del equipo, a pesar de que enfrentan al Levante este sábado.

Según informaciones del diario italiano 'Corriere dello Sport', aseguran que Florentino Pérez ya tuvo contacto con el director técnico Antonio Conte el pasado lunes. Además, detallan que la respuesta del DT fue afirmativa en caso de que Julen Lopetegui sea cesado del Real Madrid.

Los otros detalles que brinda el diario italiano, es que el vestuario del Real Madrid no tiene una buena relación con Julen Lopetegui No confían en él y se mantienen distante de su propuesta de juego que hasta ahora no da resultados.

LEE ADEMÁS: