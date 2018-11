Antonio Conte rompe su silencio y lanza dura respuesta a Sergio Ramos

En las últimas semanas se especuló sobre una posible llegada de Antonio Conte al Real Madrid tras la salida de Julen Lopetegui. Sin embargo, parece ser que esta noticia no agradó en los jugadores y uno de los que habló fue Sergio Ramos, quien afirmó que "el respeto se gana y no se impone".

Las palabras de Ramos

Para Sergio Ramos hay algo claro: "El respeto se gana, no se impone. Hemos ganado todo con entrenadores que no hace falta que nombre. La gestión del vestuario es más importante que el conocimiento táctico", dijo el defensor central del Real Madrid sobre Antonio Conte.

La respuesta de Antonio Conte

Cansado de la situación, Antonio Conte rompió su silencio y le respondió al capitán del Real Madrid: "¿Las palabras de Ramos? Cuando un técnico llega a un equipo debe traerse educación y respeto, algo que también se espera de los jugadores. Cuando esto falla, comienzan los problemas", afirmó el entrenador italiano a Rai Sport.

Además, resaltó las características de los técnicos italianos: "Nosotros (entrenadores italianos) tenemos una gran cultura de trabajo. Cuando entras en un ambiente nuevo no puedes alterar todo, debes entrar paso a paso", agregó el entrenador.

Aún no es el momento

Finalmente, reconoció que en estos momentos no trataría de ser el técnico de Real Madrid: "Trato de actualizarme y hablar con otros entrenadores; esperemos al próximo año. Para un entrenador de mi nivel es mejor esperar que pillar el tren en marcha. Prefiero esperar a junio e iniciar un recorrido con un nuevo equipo, un nuevo proyecto. No siento la necesidad de volver inmediatamente, quizás dentro de dos-tres meses me entren las ganas y desmiento lo que ahora digo; pero la idea es esperar hasta junio", sentenció.

