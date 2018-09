Antoine Griezmann y la decisión más dura de su carrera

El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, dio una entrevista al medio francés Telefoot en la cual se confesó acerca de "la decisión más difícil" de su vida cuando tuvo que elegir entre quedarse en el cuadro 'colchonero' o fichar por el Barcelona que había mostrado gran interés por él.

“No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético y no marcharme al Barça. Como dije, me dieron cariño”, contó el 'Principito'. “¿ La decisión más difícil de tomar en mi carrera? Sí, hay momentos en que no estuve bien. Hablé con mi esposa, me despertaba a las tres de la mañana preguntándome qué hacer. Hablé con ella pero no podía ayudarme, ella tampoco sabía al 100% qué pensaba yo, como mis padres tampoco. Algunas personas en mi familia querían verme en el Atlético, otras en el Barça, así que es complicado", agregó.

Otra de las confesiones que hizo el campeón mundial fue acerca de la eliminación del 'Atleti' en fase de grupos de la pasada Champions League, Griezmann reconoció que tuvo mucha responsabilidad en dicho suceso: “Creo que fue en gran parte mi culpa, no estaba bien anímicamente”. Pero aseguró que pelearán una vez más por el título: “El objetivo es intentar, como es habitual, hacer cosquillas a Real Madrid y Barcelona".

LEE ADEMÁS