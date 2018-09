Antoine Griezmann: "Si no gano el Balón de Oro, ¿qué más tengo que hacer?

Antoine Griezmann esta seguro que él se merece el Balón de Oro, un premio que, según considera, está por encima de cualquier otra distinción. Y aunque lamentó que no haya ningún jugador francés en el podio para el The Best FIFA, aseguró que es "sorprendente", pues ganar una Copa del Mundo amerita que alguno de sus futbolistas peleen por estos trofeos.

"Ganamos el Mundial y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", dijo el francés en una entrevista que la publicó L'Equipe.

Los finalistas para el trofeo son los mismos que para el mejor jugador de la temporada de la UEFA, Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Sobre el Balón de Oro, la obsesión para cualquier futbolista, Antoine Griezmann cree que él debería estar entre los favoritos este año.

"Comparando 2016 y este año, en mi opinión tendría que estar entre los tres. En 2016, perdí dos finales y no estuve. Ahora he ganado tres finales (Liga Europa, Copa del Mundo y Supercopa de Europa). Así que normalmente tengo que intentar marcar más en la liga, en la Liga de Campeones...", dijo.

"He ganado tres trofeos, he estado en los momentos decisivos. Pero no soy yo quien vota", lamentó el atacante galo del Atletico de Madrid.

