Antoine Griezmann revela qué le dijo Luis Suárez tras fichaje y que Messi hasta ahora no lo llama | VIDEO

El posible fichaje de Neymar por Barcelona es uno de los temas que más se ha abordado en los últimos días por los principales medios deportivos europeos. Y en medio de ello, Antoine Griezmann, uno de los flamantes refuerzos del cuadro azulgrana, ha dado su opinión al respecto.

"Antes de hablar de esto primero se debería completar la operación porque es un traspaso complicado", fue la contundente respuesta de Antoine Griezmann, al ser consulado por una eventual cuarteto de ataque junto con Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar y, por supuesto, el exjugador de Atlético de Madrid.

Pese a la complicada operación por Neymar, Antoine Griezmann no dudó en elogiar al brasileño. "Pero es un buen jugador. Ha tenido un par de lesiones pero está a un nivel increíble", añadió en entrevista con Sky Sports.

Griezmann, asimismo, mencionó a los jugadores con los que sí cuenta Barcelona para afrontar la próxima temporada. "También tenemos a Dembélé, Coutinho y Malcom, que son importantes para nosotros y esperamos poder hacer grandes cosas con ellos", mencionó.

"El primer día fue un poco difícil porque me hicieron dos caños en los rondos. Uno de Ivan (Rakitic), pero luego ya remonté. No recibí mensaje de Leo, pero sí de Luis que me dio la bienvenida. El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá le pueda ayudar lo mejor posible", sentenció.

Antoine Griezmann podría disputar este martes 23 de julio (5:30 a.m. / hora peruana) sus primero minutos con la camiseta azulgrana. Y es que Barcelona chocará con Chelsea en un partido amistoso de pretemporada por la Copa Rakuten, en Japón.