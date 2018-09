Griezmann reveló en qué liga se retirará y por qué no fichó por Barcelona

Antoine Griezmann, quien hace poco confesó que el partido más difícil para la selección de Francia fue ante la selección peruana, ahora reveló en qué liga se va a retirar y por qué no fichó por el Barcelona.

Lejos de La Liga

“Quiero terminar mi carrera en los Estados Unidos. Todavía no sé si será en Miami o en Los Ángeles, son dos grandes ciudades. Me gusta mucho la mentalidad y la cultura del espectáculo que hay en los Estados Unidos”, confesó Griezmann en una entrevista con el diario L'Equipe. La MLS será su futuro.

Confesó por qué no fichó por el Barcelona

Además, el francés reveló por qué no fichó por Barcelona: "Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme. A menudo se dice que al Barcelona no se le dice que no, pero hice lo contrario", explicó el francés.

Y finalizó diciendo que "Es difícil decir que no a clubes como el Barcelona pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", finalizó Griezmann, quien ya tiene un gol esta temporada en la Liga Santander

