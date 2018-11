Griezmann revela que rechazó al Barcelona por culpa de Lionel Messi

Antoine Griezmann y Barcelona protagonizaron la gran novela en cuanto a fichajes se refiere, de cara al inicio de la temporada 2018-19. Incluso el jugador del Atlético de Madrid realizó un spot publicitario previo al inicio de la Copa del Mundo para indicar que se quedaría en el club del 'Cholo' Simeone.

En una entrevista con 'Canal Plus Francia', Antoine Griezmann dejó entrever que esta decisión pasó para no estar a la sombra de Lionel Messi. El francés fue consultado si en su decisión influyó el hecho de no quedar como el segundo detrás de Messi, como le pasó a Neymar y en general a los delanteros del Barcelona, a lo que respondió con un "puede ser".

Además, Antoine Griezmann siempre ha querido dejar en claro que, el primer motivo para renovar con el Atlético de Madrid es para valorar la intención del club y todo el esfuerzo económico y deportivo que realizaron para que el delantero se pueda quedar por más tiempo en los 'colchoneros', bajo el mando de Diego Simeone.

Griezmann ha revelado, además, que incluso llegó a despertar a su esposa a las 3 de la mañana para discutir sobre su posible fichaje por Barcelona. Cosa de locos.

