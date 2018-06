Griezmann rechaza al Barcelona y se queda en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann puso fin a los rumores sobre su posible llegada al Camp Nou para fichar por el Barcelona y romper así el mercado de pases de la próxima temporada. El atacante francés se queda en el Atlético de Madrid.

"He decidido quedarme", fue el escueto mensaje que dio el atacante francés del Atlético Madrid, que fue rematado con un contundente video donde destaca: "Mi afición, mi equipo, mi casa", en alusión al 'Atleti'.

Antoine Griezmann prefirió darle prioridad al proyecto de Diego Simeone en el Atlético de Madrid y se quedará un año más para sumar su quinta temporada en España. De esta manera, Antoine Griezmann se convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados del planeta, con un salario anual de más de 20 millones de euros netos por temporada, el doble de lo que figuraba en su contrato desde su última renovación hace un año.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 de junio de 2018