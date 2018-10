Antoine Griezmann aclaró polémica con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Días atrás Antoine Griezmann desató la polémica en las redes sociales tras asegurar que se sienta en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores del Balón de Oro en cinco ocasiones. El delantero del Atlético de Madrid aseguró que se refería a lo hecho esta temporada y no a lo largo de su carrera, pues "son leyendas".

"Este año he ganado la Supercopa de Europa, la Liga Europa y el Mundial. Por eso usé la imagen de la mesa de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En toda una carrera es difícil acercarse a ellos, pero en un año, creo que es posible", aclaró Antoine Griezmann durante una entrevista a la revista "France Football", tras considerarlo uno de los 30 candidatos para quedarse con el Balón de Oro de este año.

Tras sus declaraciones, Antoine Griezmann se ganó las críticas de Sergio Ramos y otras celebridades del fútbol, pues no coincidieron con el delantero de Atlético de Madrid de compararse con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. "En una carrera no me comparo. Esos tíos son auténticas leyendas. Cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, Balones de Oro y vuelven a estar", declaró el 'Principito'.

El delantero del Atlético de Madrid se encuentra nominado a quedarse con el Balón de Oro, sin embargo, aseguró que le gustaría que el premio se quede con un francés. Cabe mencionar que junto a él están sus compatriotas Kylian Mbappé, Raphael Varane, Karin Benzema, Hugo Lloris y N'Golo Kanté. "Me gustaría que fuera un francés", afirmó Antoine Griezmann.

