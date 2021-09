El domingo 26 de septiembre del 2021 será una fecha especial para la carrera de Ansu Fati. Después de una larga espera que se prolongó por 322 días, el delantero regresó a la actividad en la etapa final del Barcelona vs. Levante por la séptima jornada de LaLiga Santander y antes del pitazo final, el español marcó un gol para cerrar con el 3-0.

“Estoy feliz por la victoria. Tenemos mucho por recorrer aún, pero hemos ganado, he ayudado al equipo y por eso estoy feliz. Tengo que agradecer a los aficionados su apoyo y a los doctores que han conseguido que esté aquí. Ayudar al equipo es lo más importante. También estoy feliz por mi familia, que ha sufrido. Los aficionados han sido mi gran apoyo estos meses”, declaró.

“Yo soy uno más de este equipo, intentaré sumar en lo que pueda cuando me den las oportunidades. Yo quiero estar disponible para poder ayudar”, expresó y habló sobre la posibilidad de sumar más kilometraje luego de la para. “Depende de cómo me vaya encontrando y los minutos que tenga. Tendré que ganarme los minutos, somos el Barça y tenemos que ganar”, agregó.

El regreso de Ansu Fati al fútbol en el Barcelona vs. Levante de LaLiga. (Video: ESPN+)

Luego, Ansu Fati mostró personalidad y no tuvo dudas en responder sobre el dorsal que heredó de Lionel Messi. “Para mí llevar el diez no es una presión. Es un orgullo llevarlo después de Leo. Agradezco a los capitanes haber podido llevarlo. No es una presión, sino que estoy agradecido por vestir esta camiseta que significa mucho en el club. Vamos a por la Liga, a por la Champions. Somos el Barça y tenemos que pelear”, sentenció.

El gol de Ansu Fati

El Barcelona vs. Levante siempre quedará en la memoria de Ansu Fati: regresó al fútbol tras 322 días de ausencia y coronó con un gol, el 3-0 de los azulgranas en el Camp Nou. Tal como ocurrió en el ingreso del delantero, el estadio estalló cuando el jugador envió la pelota al fondo de las redes para vencer al arquero Aitor Fernández.

Gol de Ansu Fati para marcar el 3-0 del Barcelona vs. Levante en LaLiga. (Video: ESPN)

Los catalanes salieron de atrás con Gerard Piqué abriendo el balón por la banda con Eric García. El central jugó para adelante con Memphis Depay, quien la tocó levemente con el taco para combinar con la estrella de la tarde, pero hubo un desvío en un zaguero del rival. Sin embargo, hubo recuperación inmediata.

Ansu Fati le quitó el globo a Jorge Miramón y se marchó con dirección a la portería de Levante. El atacante español volvió a enfrentar al mismo defensa y se lo quitó de encima con un regate. Finalmente, el nuevo 10 del Barcelona (heredó el dorsal de Lionel Messi) disparó fuerte para colocar el tercero del choque.