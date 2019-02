​Ángel Cappa sorprende con fuerte crítica contra Marcelo Gallardo

Ángel Cappa, extécnico de Universitario de Deportes, sorprendió lanzando una fuerte crítica contra Marcelo Gallardo, actual estratega de River Plate. Para el experimentado DT argentino, al 'Muñeco' todavía le falta saldar una deuda con el pueblo 'millonario'.

Le pide más

'Gallardo no ganó ningún campeonato local. Efectivamente no lo puede sostener. Hasta ahora demostró que es eficaz en torneos cortos, en el mano a mano. Hay algo que no puede sostener', aseguró el recordado técnico que sacó campeón a Universitario de Deportes en el 2002.

'Es una cuenta pendiente porque un equipo se ve en campeonatos largos, porque en torneos cortos también se depende de la suerte. En la última Copa Libertadores, River llegó a la final de casualidad, de partidos que se resolvían en el último minuto con un gol. Tiene una cuenta pendiente si desde el 2014 no ganó ni un solo torneo local con un equipo superior en lo económico a otros equipos', agregó Ángel Cappa.

Por lo pronto, River Plate trepó hasta la séptima casilla con 28 puntos y se mantiene con el gran objetivo de alcanzar los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2020. Superó 2-0 a Racing Club en el encuentro más sobresaliente de la decimoctava jornada en Superliga Argentina.