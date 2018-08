​Andrés Iniesta sobre el Barcelona: "Lo considero mi casa"

El centrocampista español Andrés Iniesta se ha pronunciado sobre el Barcelona -equipo en el que jugó por casi 22 años- a pocos meses de su pase al Vissel Kobe de la J1 League de Japón.

En una entrevista exclusiva para el portal del FC Barcelona, Iniesta afirmó que no se arrepiente de su paso a la Liga de Japón: "El paso que di fue el acertado".

Tras ello, agregó que siempre está atento a lo que ocurre en el Barcelona: "Evidentemente que tengo un ojo siempre puesto en Barcelona, en el equipo, en cómo va, en cómo funciona y eso voy a seguir haciendo", sostiene.

"Lo veo potente, lo veo con una plantilla muy importante, se han hecho incorporaciones de gente joven y gente más experimentada que seguro que les da un poso y un empaque muy importante y ojalá y se llegue a final de temporada con opciones de todo", agregó el futbolista español sobre el actual Barcelona.

Por último, Andrés Iniesta ha dejado entrever que le gustaría volver al azulgrana en el futuro: "Vamos a seguir haciendo cada uno la historia por nuestra parte y ojalá en un futuro pueda estar ahí porque la considero 'mi casa' y ojalá pueda intentar transmitir de alguna forma todo lo que he aprendido, lo que me han enseñado y lo que he hecho durante tanto tiempo".

[FOTO: Miguel Ruiz / FC Barcelona]