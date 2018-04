Andrés Iniesta habría jugado su último partido con Barcelona en Champions

Uno de los rostros más recordados de esta histórica eliminación de Barcelona por 3 a 0 a manos de la Roma en el Estadio Olímpico de Roma será el de Andrés Iniesta, quien tras el tercer gol no podía creer lo que estaba viendo luego de dejar el terreno de juego.

Por ello, una de las leyendas de Barcelona expresó todo su dolor luego de la eliminación de la Champions League y dijo lo siguiente: "Es una posibilidad que haya sido mi último partido de Champions, por eso duele más", por lo que la siguiente temporada, Andrés Iniesta podría continuar con su carrera en algún otro club que no sea de Europa.

Además, resaltó las cualidades de la Roma en la eliminación del Barcelona de la Champions League: Es difícil, siempre es más fácil contrarrestar que proponer. Ellos tenían muy claro como jugarnos y si no se puede jugar, hay que buscar otra solución y no lo hemos hecho. Hemos tenido máxima penalización. Es díficil, no es pedir perdón, porque las cosas salen o no salen, y la predisposición es máxima, pero nos duelo por la gente, señaló Andrés Iniesta

Es difícil asumir esta eliminación porque teníamos muchas posibilidades, agregó Andrés Iniesta, quien al parecer la próxima temporada la jugará lejos de Barcelona.

