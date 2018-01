Andrés Iniesta: "Coutinho no ha venido a jubilarme del Barcelona"

Si hay un hombre del que se dice podría perder un lugar en el once titular del Barcelona con la llegada de Philippe Coutinho, ese es Andrés Iniesta. Una de las leyendas del cuadro 'culé' dejó en claro que su presente y futuro se encuentra en Barcelona y que nada ni nadie lo va a "jubilar" del club.

Dejó claro su lugar

"No sé que es lo que realmente ha salido, pero yo soy un jugador de club y siempre lo he dicho. En este club tienen que estar los mejores. Por lo tanto, Philippe Coutinho es uno de los mejores, joven, con un talento innato y el Barcelona es un club en el que podrá seguir creciendo. Más allá d que venga un nuevo jugador, nunca habrá uno que me pueda jubilar o echar de aquí. A los 33 años no es esa la cuestión. Coutinho viene a sumar", manifestó Andrés Iniesta al programa 'El Transitor' de Onda Cero.

Resaltó sus cualidades

El 'Cerebro' dejó en claro que Philippe Coutinho ha llegado a Barcelona para sumar y destacó sus cualidades: "Me quedo con que es uno de los mejores jugadores que hay en su posición. Tiene un perfil de lo que gusta aquí. Es un jugador rápido, hábil, que combina muy bien, utiliza muy bien las dos piernas, crea y hace goles..Va a encontrar un entorno muy bueno para crecer", dijo Andrés Iniesta.

Lo cierto es que el esquema del Barcelona podría variar mucho con jugadores como Ivan Rakitic, Paulinho y Sergio Busquets que vienen haciendo grandes partidos para ganarse un puesto como titulares.

