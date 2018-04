Andrés Iniesta: "El apoyo de la gente no cambiará mi opínión"

Los últimos días de Andrés Iniesta con la camiseta de Barcelona se acercan. Tras la eliminación de la Champions League, el jugador de Barcelona afirmó que ese fue el último que disputaría y ahora habló acerca de su decisión.

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión", afirmó Andrés Iniesta al término del partido donde Barcelona se llevó el triunfo por 2 a 1 contra Valencia en el Camp Nou.

Además, el que es uno de los emblemas del Barcelona habló de la eliminación de la Champions League: "No jugamos a lo que el partido requería, no era un partido para quedarnos eliminados", dijo Andrés Iniesta.

Quien también habló de Andrés Iniesta fue el técnico de Barcelona, Ernesto Valverde: "No sé si Iniesta está jugando sus últimos partidos, pero me siento un privilegiado de disfrutar de su juego".

