En pleno siglo XXl, el racismo se ha hecho presente en muchas ocasiones en el fútbol italiano. Casos como los de Mario Balotelli con los ultras de ciertos equipos, son ejemplos claros que en el Calcio aún se debe erradicar este mal. Quien lo sufrió fue el golero de Ajax, André Onana, quien reveló que no lo ficharon por su raza.

En entrevista con el diario generalista NCR en Amsterdam (Holanda), André Onana reveló que un equipo italiano no lo quiso fichar por su raza: "“Le dijo: ‘Creemos que Onana es un gran portero, pero desafortunadamente no podemos contratarlo. Un guardameta negro nos traería muchos problemas frente a nuestros seguidores’”, contó Onana. “Por supuesto que la afirmación me dolió, pero para ser honesto también estaba contento de que lo dijera. Habría sido peor si hubieran pensado que soy demasiado malo para ellos”, añadió el futbolista.

Esto ocurrió luego de que Ajax llegara hasta la final de la UEFA Europa League en la temporada 2016-17, en la que los holandeses cayeron por 2 a 0 ante el Manchester United.

Además, Onana habló sobre su caso: "No puedo cambiar lo que soy. ¿Por qué debería preocuparme? Soy negro y africano, estoy orgulloso de ello. Si no le gusto a alguien porque soy negro, no hay problema. Ni siquiera me importa”, sentenció el jugador de Ajax

