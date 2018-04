Amenazan de muerte a árbitro por decir que no fue penal para Real Madrid

La polémica por el penal de Benatia sobre Lucas Vásquez que trajo consigo la clasificación del Real Madrid ha dejado un hecho lamentable. El ex árbitro y ahora colaborador en Diario AS de España, Eduardo Iturralde, explicó por qué no era penal desde su punto de vista y recibió lamentables amenazas de muerte.

"Os pido ayuda!!! Estoy ya solo, a 27 insultos y 5 amenazas de muerte más y cambio mi opinión sobre lo que dije del penalty ayer", publicó el ex árbitro español tras recibir amenazas de muerte por comentario sobre el penal a favor del Real Madrid.

Además, señaló lo siguiente: "Reflexión del penalty. Visto la de insultos y violencia verbal, por un simple juego, que hay por estos lares, tanto de los que dicen que si fue, como los que dicen que no. Si en este país se pudiera llevar armas como en EEUU miedo mucho miedo", dijo Iturralde.

Lo cierto es que ex árbitros de todas partes han salido a hablar acerca de esta polémica entre Real Madrid y Juventus por el polémico penal cobrado en la Champions League.

