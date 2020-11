Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre y gran parte del mundo se ha visto conmocionado con la repentina partida del ‘D10S’. El Perú no ha sido ajeno a este baldazo de agua fría que se sintió con la muerte del astro argentino y, en medio de toda esta tristeza, la periodista de América Televisión, Alvina Ruiz ha recordado ese encuentro casi ‘divino’ con el Pelusa; allá por el 2006.

La también narradora de noticias en Canal N le contó a El Bocón , detalles extras de todo lo que tuvo que pasar para llegar a sacarle algunas palabras a Maradona, cuando este visitó por última vez nuestro país.

Cuéntanos un poco más de ese encuentro con Maradona en el Sheraton. ¿Hoy ese recuerdo cómo lo valoras?

Valoro ese recuerdo como una gran experiencia, de muchas, radical en mi carrera . Me ha tocado ocultarme por horas en ductos, carros para esperar a un personaje o como en Venezuela, cuando en el Palacio de Miraflores me metí a la fuerza para llegar hasta el ex presidente Hugo Chávez, me convertí en la última periodista peruana a la que respondió, al final, casi me traigo a Perú la réplica de la espada de Bolívar jajaja.

Hoy ese video es una joya para los hinchas del Sport Boys, quizás pocos equipos del fútbol peruano tengan ese recuerdo de ‘El Diego’...

Una joya que logró don Julio Meléndez, yo estaba allí de testigo afortunada, sosteniendo la cámara, me temblaban las manos, piernas, tan emocionada que olvidé tomarme una fotografía. La ilusión en el rostro de un grande de nuestro fútbol como lo es don Julio también es inolvidable.

Pensaste un poco en la crítica de la gente al mencionar en tu historia a Alex Kouri, quizás por todo lo que se supo de él...

Recuerdo la cara de sorpresa de Kouri, mirando al techo, ni me conocía. En ese momento era una autoridad y yo no sabía que llegaría al Sheraton. Confieso que tuvo un pico incómodo ese trayecto al ascensor hacia el piso 15, ninguna de las ocho personas hablaba, luego don Julio solo sonreía, todos íbamos muy nerviosos.

Qué sensación te dejó ese cara a cara con Maradona. ¿Es verdad lo que muchos dicen que es como un “D10S”?

Tenía una sonrisa tan amplia, muy campechano, pequeño de estatura, nunca vi a nadie tan rodeado de gente, con mucha seguridad, habían cerrado todas las habitaciones del piso 15 donde se hospedó Maradona. El escritor Eduardo Galeano lo define muy bien: “Maradona nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía, la fama que lo salvó de la miseria lo volvió su prisionero”, debe haber sido muy difícil ser un astro, ser Maradona.

Finalmente, cómo recibiste la muerte de Diego Maradona. Piensas que también es parte de este 2020 lleno de malas noticias, en donde varias personas han muerto repentinamente o por el Covid-19?

Me tocó dar la noticia, estábamos al aire en canal, en shock, todo se paralizó, otras noticias incluso, sobre Covid-19 pasaron a un segundo plano . No pudimos creerlo por varios minutos, hubo mucho cruce de llamadas y mensajes para reconfirmar, todos repetíamos “¿cómo que se murió Maradona?, nadie lo esperaba a pesar de todo.

