Tienen el toque, la superioridad, pero no han logrado el resultado que buscan. España se enfrentó a Polonia y empató por 1-1. Álvaro Morata anotó el gol de ‘La Roja’, pero aún así no se mostró alegre por conseguir su primer tanto en la Eurocopa 2021. Para declaraciones a la prensa, el delantero de Juventus confirmó que se tienen confianza como plantilla y que no le interesan las críticas.

“La gente que diga lo que quiera, estamos en un país donde opinar es fácil y gratis. Nosotros lo intentaremos como siempre y estamos dispuestos a darlo todo en cada partido aunque podamos tener mejor o peor suerte”, aseguró Morata respecto a la actitud que tuvieron los asistentes al estadio La Cartuja.

Debido al empate obtenido en Sevilla, ‘La Roja’ tendrá que buscar la victoria definitiva ante Eslovaquia en su último partido de fase de grupo, si es que desea pasar a los octavos de final de la Euro 2020. España ha quedado tercero con dos puntos, por detrás de Suecia que posee cuatro y el conjunto eslovaco tres.

Show Player

“Tenemos confianza siempre, si no estaríamos jodidos. Toca pensar ya en el partido de Eslovaquia”, sostuvo el delantero español. “Otro partido que se escapa. Nos queda una final para estar en octavos de final. Hemos tenido ocasiones para ganarlo pero el fútbol es así”, concretó respecto al resultado contra Polonia.

Álvaro Morata consiguió su primer gol de la competición organizada por UEFA: “Me da igual marcar o no, lo que quiero es ganar. Hemos empatado y esa es la cuestión. Lo que quiero es ganar y no lo hemos hecho hoy”.