​Alumno casi va a la cárcel por aplicar llave de Randy Orton a director | VIDEO

Algunas veces el fanatismo hace que uno se exceda, eso fue lo que le sucedió a un alumno de la Miami Southridge Senior High School. Gianny Sosa intentó de emular a Randy Orton, estrella de la WWE, aplicando un RKO al director de su escuela sin imaginar que terminaría arrestado.

Según un video difundido por la cadena CBS, Gianny Sosa tuvo la clara intención de aplicarle la RKO al decano Humberto Miret; en las imágenes se aprecia aprovecha que había gente transitando por el pasadizo para intentar agarrar distraído al director, pero la jugada no le terminaría saliendo tal y como la había imaginado.

Florida teen arrested for attempting @RandyOrton's RKO move on high school principal because Florida: https://t.co/y6Rg3jUUYi pic.twitter.com/2ZIjGIqVm0