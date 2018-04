Almeyda puso a su yerno y perdió: “¿Saben qué feo es tenerlo de jugador?”

Matías Almeyda, técnico de las Chivas de Guadalajara de la Liga MX, hizo debutar a su yerno Benjamín Galindo Jr. Sin embargo, Almeyda sufrió con el ingreso de Galindo pues un error suyo provocó el 0-1 en contra y a la postre sería la derrota del club por el Torneo Clausura.

Sabe distinguir lo personal del trabajo

Al respecto, Matías Almeyda habló lo siguiente: Yo soy una persona que vive ya en este siglo y tengo totalmente la mente abierta en el sentido de que antiguamente se le elegían las novias y novios a los hijos, yo no le elijo el novio a mi hija, solo quiero que sea feliz, después si está con Galindo, con Pedro, con Juan, no me interesa, a Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea el novio de mi hija, afirmó el técnico argentino sobre su yerno.

Es complicado tenerlo

Sin embargo, soltó un frase bastante polémica en torno al jugador que ha debutado en la Liga MX: Viene en proceso de adaptación como todos los jóvenes, a él le tocaba esta responsabilidad y tuvo una jugada desafortunada, pero Galindo no jugo porque es mi yerno. Es más... ¿Saben qué feo es tener un yerno de jugador? Pero ojalá sepa separar su vida personal de lo que es Chivas, finalizó.

Alianza Lima, Bengoechea y su yerno

Cabe señalar que en Alianza Lima hay un caso similar, donde el técnico Pablo Bengoechea recomendó el fichaje de su yerno, el uruguayo Maximilaino Lemos, novio de una de sus hijas. Aunque en este caso, ante la polémica por el bajo rendimiento del jugador, el técnico opta por el silencio dando pie a la controversia y generando más morbo.

