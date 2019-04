Alianza Lima: la promesa de Miguel Ángel Russo a los dirigentes íntimos antes de dejar el club

Miguel Ángel Russo volvió a Argentina, tras arreglar su desvinculación de Alianza Lima. El técnico nunca pudo sacar lo mejor del cuadro blanquiazul y decidió no continuar en el banquillo.

El técnico argentino fue vinculado con Huracán de Argentina y muchos aseguraban que salió de Alianza Lima para aceptar la propuesta del 'Globo', sin embargo, en Fox Sports Radio Perú afirmaron que el entrenador no dirigirá hasta agosto.

"Él incluso les dice a los directivos de Alianza Lima: 'Yo no voy a dirigir, les doy mi palabra que no dirijo hasta agosto. Yo no me voy para agarrar un equipo. Hasta agosto no quiero saber nada de fútbol", dijo Peter Arévalo en la mesa de debate.

Miguel Ángel Russo vivió la peor racha sin victorias durante su estadía en Alianza Lima. Y es que el cuadro blanquiazul llegó hasta los 10 partidos sin conocer el triunfo.

Para beneficio de Alianza Lima, este domingo vencieron a la San Martín y por fin pudieron dar un respiro.

