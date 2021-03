Jorge Luis Pinto, extécnico de Alianza Lima, criticó duramente al cuerpo médico de Millonarios de Colombia. El entrenador reveló cosas que no se sabían sobre su exclub y sus exdirigidos.

El técnico colombiano habló luego de lo sucedido con Andrés Felipe Román, a quien horas antes de firmar su contrato con Boca Juniors, se le descubrió una miocardiopatía hipertrófica la cual cerró la puerta al fichaje. Pinto criticó duramente al cuerpo médico de Millonarios.

“Pienso que la vida y el tiempo lo va a decir y lo está diciendo. El día que vuelva a Millonarios, cambio el cuerpo médico radicalmente. Una vez, hubo un jugador lesionado según el departamento médico. Me acerqué al jugador y le dije que si no empezaba a jugar traía uno nuevo. Al otro día, empezó a entrenar normalmente”, contó.

Luego dio detalles de algo que lo sorprendió. “No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca. El tema de alimentación, comían sancocho el mismo día del partido y me daban ganas de llorar. Eso no es positivo desde mi forma de trabajo y tuve que buscar otros conceptos médicos”, sostuvo.

