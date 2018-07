Alfio Basile: "Dejen tranquilo a Messi"

Fue su técnico y lo conoce, sabe como se mueve Lionel Messi, a quienes muchos critican y acusan como dueño de la selección Argentina. Alfio Basile, ex técnico albiceleste precisó que a la 'Pulga' "tienen que dejarlo tranquilo y darle una pausa".

El "Coco" opinó que los dirigentes de la AFA deberían analizar las propuestas de todos los entrenadores que están en carpeta. "Hay que hablar con tres o cuatro, pero si tienen interés de verdad. Si después hacen lo que se les canta, es al pedo", aseguró.

Sobre un futuro proyecto, Basile comentó: "Somos muy difíciles. ¿Qué proyecto? Si no ganás la Copa América o no llegás a la final, va a haber un quilombo otra vez. Como no hay tiempo de trabajo, el proyecto es saber elegir buenos jugadores".

Basile fue contundente y propuso no contar con los futbolistas que juegan en el exterior: "Es el momento de poner todos los jugadores de acá y que no venga nadie de afuera. Que se queden en Europa. Si hay uno indiscutible, como por ejemplo puede llegar a ser Lautaro Martínez, lo agregás".

Por último, Basile opinó sobre el futuro entrenador de la Selección. "Para mí, el Cholo Simeone no viene. Allá es Gardel. Y Menotti es uno de mis ídolos. Ojalá que lo llamen"